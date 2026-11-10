Abigeato en Corrientes: detienen a un hombre con un ternero vivo, carne faenada y un arma

La Policía de Corrientes informó que secuestró un ternero, carne de faena ilegal y un arma, durante un control vial en jurisdicción de la localidad de Alvear. Además, se detuvo al conductor del vehículo donde se transportaba todo lo incautado.

El operativo fue realizado por efectivos de la Policía Rural de Alvear, quienes hallaron lo mencionado en una camioneta interceptada sobre la ex Ruta 14. El conductor del vehículo quedó detenido a disposición de la Justicia.

Detalles del operativo y secuestros en la ex Ruta 14

El procedimiento tuvo lugar sobre la ex RN14, donde se interceptó la marcha de una camioneta Ford Ranger ocupada por tres hombres.

Al revisar el vehículo, los uniformados constataron el traslado de un ternero colorado vivo sin documentación, además de 75 kilos de carne repartidos entre especie porcina y carpincho.

Además, se secuestró un rifle calibre 22 provisto de 22 municiones del mismo calibre y diversos utensilios utilizados habitualmente para la faena clandestina.

Causas judiciales y situación del imputado

Tras el hallazgo en la camioneta se iniciaron de oficio causas por supuesto abigeato, tenencia ilegal de arma de fuego y caza furtiva.

Bajo las directivas del fiscal Martín Leiva, se dispuso el secuestro preventivo del vehículo, la incautación de la carne y el arma, y la detención formal del conductor.