Corrientes: secuestraron un auto con pedido de captura por robo y detuvieron al conductor

La Policía de Corrientes informó este martes que secuestraron un automóvil con pedido de captura por robo en Buenos Aires y aprehendieron a su conductor, un hombre de 33 años.

El procedimiento se realizó durante recorridas preventivas por el barrio San Martín de Paso de los Libres, cuando efectivos detectaron un Peugeot 207 Compact sobre el que tenían información que lo vinculaba con un posible hecho delictivo.

Tras interceptar el vehículo e identificar al conductor, los policías realizaron las consultas correspondientes y constataron que el rodado tenía un pedido de secuestro activo por robo.

Ante esta situación, el fiscal en turno dispuso el inicio de actuaciones de oficio por supuesta receptación dolosa en flagrancia, además del secuestro del automóvil y la aprehensión del conductor.

Tanto el hombre como el vehículo quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, mientras continúan las diligencias del caso.