Detuvieron en Corrientes a una mujer condenada a cadena perpetua por un homicidio

Un mujer fue detenida este martes en el barrio Esperanza de Corrientes tras una notificación judicial donde le informaban de que había quedado firme una condena a cadena perpetua como instigadora de un "homicidio criminis causa".





En relación con el hecho Sandra Itatí F., fue detenida luego de que la Justicia dictaminara que su sentencia ya se encuentra firme y consentida.





El procedimiento de captura se desplegó de manera sorpresiva en las inmediaciones del barrio Esperanza, donde una comitiva policial la interceptó sobre la calle Abitbol, procediendo a su inmediata detención en la vía pública sin que se registraran incidentes.





Según informaron, la condenada fue derivada en primera instancia a la Comisaría de la Mujer y el Menor para los trámites de rigor y la correspondiente revisión médica.





Sin embargo, las autoridades confirmaron que su alojamiento allí será estrictamente transitorio. El destino final fijado por el Tribunal Oral Penal N° 1 para que comience a purgar la pena de prisión perpetua será el Instituto Pelletier.