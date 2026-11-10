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POLICÍA RURAL DE CAPITAL

Escondieron tres caballos en un monte de Corrientes y buscan a sus dueños

Dos yeguas y un potrillo fueron hallados en un área ribereño al Paraná en el barrio Molina Punta
 

Por El Litoral

Martes, 10 de noviembre de 2026 a las 19:05

Luego de un llamado anónimo, la Policía Rural y Ecológica de Capital localizó ocultos en unos montes del barrio Molina Punta tres animales equinos cuya procedencia se desconocen.



Habían avisado de movimientos sospechosos de personas que ingresaban con caballos a una zona de montes de la barriada ribereña al Río Paraná de la Capital correntina.



Una comisión policial realizó un rastrillaje entre la espesa vegetación y encontró tres equinos ocultos entre las malezas: dos yeguas y un potrillo.

Los animales presentaban características similares a otros denunciados como robados en una causa por abigeato, por lo que fueron secuestrados preventivamente y trasladados a las instalaciones de la Policía Rural para realizar las pericias veterinarias que permitan confirmar su identificación.

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