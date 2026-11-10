De un balazo por la espalda mataron a un hombre en Santo Tomé

En las últimas horas del lunes hallaron muerto a un hombre cerca de la esquina de las calles Toranzo y Roque Sáenz Peña de Santo Tomé, tras lo cual se abrió una investigación para esclarecer el homicidio ya que presentaba un impacto de bala en la espalda.





Con el correr de las horas, lo identificaron como José Lino Arrondo (53), un conocido pescador de la ciudad apodado "Coli", quien horas antes del hecho, fue visto bebiendo con unos amigos en las cercanías al lugar donde apareció su cuerpo.





La investigación policial arrojó los primeros resultados con la aprehensión de tres personas cuya participación en el crimen se busca establecer a partir de directivas de la Fiscalía en turno.





Entretanto, se ordenó que el cuerpo sin vida del pescador fuera sometido a una autopsia médico legal.





Con respecto al letal ataque aun no está del todo claro. Según el portal DigitalSantoTomé, una de las versiones indica que el incidente se habría iniciado previamente en una vivienda del barrio Arroyito, donde un grupo de personas se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas.





De forma imprevista, llegó un motociclista que, sin mediar palabra, comenzó a efectuar reiterados disparos con un arma de fuego, impactando uno de los proyectiles en la espalda de Arrondo cuando intentaba huir o resguardarse, no descartándose que se haya estado ante una acción comúnmente de "sicariato".