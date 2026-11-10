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SALADAS

Interceptaron un camión en Corrientes por circular con exceso de carga y sin seguro

El vehículo tampoco contaba con la revisión técnica obligatoria y tenía estructuras agregadas sin homologación.
 

Por El Litoral

Martes, 10 de noviembre de 2026 a las 20:22

Personal de Seguridad Vial de Saladas demoró a un camión en un control sobre la Ruta Nacional 118 tras advertir que circulaba con exceso de carga, sin seguro vehicular y además carecía de la revisión técnica obligatoria.



Durante la inspección, los policías también observaron que parte de la carga iba sobre estructuras agregadas que no estaban aprobadas para circular.



El camión quedó retenido de manera preventiva hasta que se regularice su situación. Seguridad Vial informó que la medida se tomó para reducir el riesgo de un siniestro.

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