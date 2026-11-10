Persecución en Corrientes: recuperan una moto robada tras una fuga a alta velocidad

Una rápida y efectiva intervención policial impidió que dos delincuentes lograran salirse con la suya tras perpetrar el robo de una motocicleta en las últimas horas del lunes en la zona sur de la ciudad de Corrientes.



Personal de la Comisaría 15° Urbana durante recorridas captó una alerta a través de la frecuencia de la red interna de la fuerza sobre la reciente sustracción de una Honda Wave, robada del interior de un domicilio de las 40 Viviendas del barrio Independencia.



Con las características de la unidad bajo alarma, la patrulla inició un rastrillaje intensivo por las inmediaciones del sector y a las pocas cuadras, sobre la calle Yuan, divisaron a distancia a dos sospechosos que se desplazaban con extrema dificultad: uno de ellos iba a bordo de otra moto, mientras que el segundo arrastraba a la par la Honda Wave robada.



Al notar la proximidad del patrullero y verse cercados, los malvivientes aceleraron su marcha y en una maniobra apresurada, decidieron dejar tirado el vehículo sustraído sobre la calzada de la calle Yuan, entre Las Cuevas y la calle 256.



Los delincuentes escaparon a alta velocidad en una motocicleta de apoyo de color rojo, marca Keller o Gilera ZB, la cual circulaba sin la chapa patente colocada. A pesar de que los efectivos iniciaron una persecución por los pasajes internos del barrio, la fisonomía de las calles facilitó que se perdieran de vista.



En el lugar del abandono, procedieron al secuestro preventivo de la Honda Wave, verificando minuciosamente los números de cuadro y de motor para certificar que coincidieran con la denuncia efectuada. Tras completarse los trámites judiciales correspondientes en la dependencia, las autoridades hicieron la entrega formal del rodado a su legítima propietaria.