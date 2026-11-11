Robo millonario en Bella Vista: asaltaron a un empresario en pleno centro

Un empresario de Bella Vista sufrió el robo de $50 millones en pleno centro de la localidad. Ocurrió este miércoles por la mañana cuando un delincuente en moto rompió el vidrio de su camioneta y escapó con el dinero.

De acuerdo a las primeras informaciones, el asalto se dio alrededor de las 6.50, en la esquina de las calles Buenos Aires y 25 de Mayo. La víctima conducía una Volkswagen Amarok y frenó en un semáforo cuando fue atacado. No pudo escapar ya que tenía otro vehículo adelante.

Fue así que el asaltante rompió el vidrio de la puerta derecha de la camioneta y sustrajo el dinero. El empresario iba a camino a realizar un depósito en el banco.

Según relató la víctima, cuando intentó huir la camioneta se paró por los nervios del momento. El delincuente actuó solo y escapó en la motocicleta con los $50 millones.

Con información de Radio Bella Vista.



