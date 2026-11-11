Abigeato en Corrientes: registran una reducción del 50% de los delitos rurales

El Gobierno de Corrientes informó este miércoles una disminución del delito rural y destacó los resultados de las acciones de prevención, los controles y las investigaciones desarrolladas en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con los datos difundidos, los casos de abigeato descendieron de 1.766 a 630, mientras que la cantidad de animales robados pasó de 3.039 a 1.038. Las cifras corresponden a una comparación entre 2025 y el período de enero a octubre de 2026.

Desde el Gobierno señalaron que la reducción está vinculada con la ampliación del trabajo preventivo y los controles realizados por las distintas Unidades Especiales de Seguridad Rural y Ecológica en todo el territorio provincial.

Las tareas incluyen recorridas, inspecciones e investigaciones para prevenir el robo de ganado y otros delitos que afectan a los productores.

En este marco, la Provincia sostuvo que el objetivo es reforzar la seguridad en las zonas rurales, proteger la producción y brindar mayor tranquilidad a las familias del campo correntino.