Se volvió a hablar del botín de Loan en el juicio: cómo y cuándo sigue

El juicio por Loan Danilo Peña volvió a hablar de su botín este miércoles en la audiencia número 41. Un especialista del Instituto Médico Forense y una experta en criminalística revelaron que dentro del calzado sospechado de haber sido plantado como prueba falsa, se halló un pelo.

Según pudo saber El Litoral, el cabello hallado pertenece a un humano y tenía el bulbo intacto, con lo cual se pudo contrastar con el ADN de Loan, aunque el resultado fue negativo. Es decir, corresponde a otra persona aunque es un rastro investigado al detalle y con base científica.

Quienes se refirieron a esa prueba colectada en el transcurso de la investigación fueron la licenciada en criminalística del Ministerio Público Fiscal Florencia Esquivel y el bioquímico del Instituto Médico Forense de la provincia de Corrientes Jorge Reimer.

Ambos trabajaron en distintos ámbitos con una serie de elementos recolectados como pruebas, haciendo verificaciones y orientando nuevas pericias, confecionando informes y contribuyendo a conclusiones en torno a todo lo que rodeó al lugar del hecho, el caso y sus protagonistas.

En ese sentido, Reimer confirmó que entre las pruebas que obran en el expediente se realizaron estudios de laboratorio sobre pañuelos y una toalla que arrojaron como resultado el contenido de manchas de sangre humana.

Asimismo, elaboró un trabajo sobre el botín y una bufanda.

En tanto que Esquivel, verificó las labores de pericia que llevaba adelante el Instituto Médico Forense de Corrientes sobre un total de 30 elementos, como una naranja pelada, tierra, el botín, los pañuelos, la toalla, prendas de vestir, gasa, hisopos con muestras, sábanas y frazada y hasta un cuchillo con cabo de asta de ciervo.

Sus declaraciones ratifican los informes incorporados al expediente y le dan certeza al camino que recorrieron las diversas pruebas y la profundidad del tratamiento otorgado en la investigación.

LOS VEHÍCULOS EN LA GENDARMERÍA

Otro de los testigos que declaró este miércoles fue el gendarme Leonardo Moya, quien se desempeñ+o como jefe de la Sección Santa Lucía de la Gendarmería Nacional, donde fueron resguardados los vehículos involucrados en la causa luego de que estuvieran en la Comisaría de 9 de Julio.

Moya declaró sobre el procedimiento que se llevó adelante para preservar la camioneta Ford Ranger, el automóvil Ford Ka (ambos del matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava) y el Voslkwagen Voyage de Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi.

En ese interrogatorio es que la defensa del marino y la exfuncionaria municipal, en esta oportunidad representada por Agostina Furlán, intentó verificar de modo estricto las condiciones de la cadena de custodia de los vehículos, como las fajas y los horartios en los que se controlaron.

TEMOR AL "AMERICANO"

Las dos primeras personas en declarar ante el tribunal presidido por Fermín Ceroleni fueron las vecinas de 9 de Julio Sandra Sánchez y Verónica Robledo, quienes fueron testigos a pedido de la Prefectura Naval Argentina del procedimiento de verificación que hizo la fuerza en el hotel "Despertar del Iberá" el domingo 9 de julio de 2024.

Sánchez, quien se mostró nerviosa según admitió, redujo su declaración a pocos recuerdos dentro de ese alojamiento donde se hospedaron los supuestos integrantes de la Fundación Dupuy con niños y niñas, así como con las primas adultas de Loan.

Robledo en cambio, fue determinante al indicar que se sintió atemorizada por la actitud que ese día tuvo el imputado Nicolás "El americano" Soria. "Tuvimos miedo; estaba malo" subrayó la joven, que repasó más detalles de esa jornada que se extendió desde las 15 aproximadamente hasta las 12 de la noche.

En tanto que para concluir la jornada pasaron a declarar los gendarmes Américo Insfrán y Víctor Recalde, así como la licenciada en trabajo social del Cuerpo Forense del Poder Judicial de la provincia Karina Elizabeth Pedrini, quien se refirió a menores de edad con lo cual su testimonio no fue público.