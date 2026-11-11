Operario cayó desde una altura de 10 metros y está muy grave en Corrientes

Un obrero permanece internado en terapia intensiva del Hospital Escuela desde hace dos semanas a causa de las severas heridas que sufrió al caer desde una altura aproximada de 10 metros, cuando realizaba trabajos particulares para una concesionaria de autos, sobre la avenida Independencia.





Allegados a la víctima relataron que el hecho sucedió el viernes 23 de octubre en un galpón donde se guardan los vehículos que son ofrecidos a la venta.





Luego de la impactante caída, fue estabilizado y conducido de urgencia hacia el centro de salud donde continúa en cuidados intensivos con un cuadro delicado de salud, ya que presenta fisura de cráneo, clavícula, brazo y una pierna fracturadas.





Se trata de Diego Silva, cuya familia atraviesa momentos de dificultad por la falta de sustento económico al hogar que proporcionaba el hombre que atraviesa un dificil trance de salud.