En Goya atraparon a un hombre con pedido de captura desde Rosario

En la zona céntrica de Goya atraparon a un hombre con pedido de captura vigente, emitido el 17 de agosto de 2026 por la Fiscalía Especializada en Delitos de Género de Rosario, provincia de Santa Fe.





Fue un trabajo desplegado por personal de la Comisaría Primera de esta ciudad, en el marco de un dispositivo de seguridad en el que demoraron a este hombre que participaba de la conmemoración de la Primera Radicación Histórica de Goya.





Al consultar los antecedentes del sospechoso con el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), se constató la situación irregular del hombre y se dispuso que continúe detenido y sea trasladado a la ciudad de Rosario, a fin de quedar a disposición de dicha Fiscalía.





En el procedimiento tomaron intervención las dependencias judiciales competentes de Goya: Ufrac, Ofiju y Udefo.



El detenido permanece comunicado y a disposición de las autoridades judiciales correspondientes