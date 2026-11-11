Camioneta y camión de combustible embistieron a una tropilla de vacas en Corrientes

Un grave siniestro vial provocado por la presencia de animales sueltos generó momentos de tensión la noche del martes sobre la Ruta Nacional N° 14, en jurisdicción de la localidad de La Cruz. Una camioneta ocupada por cinco personas y un camión que transportaba combustible chocaron contra un grupo de vacunos que cruzaba la calzada, dejando como saldo dos animales muertos y severos daños materiales.





El episodio se registró alrededor de las 22, a la altura del kilómetro 574, a unos 15 kilómetros del casco urbano y en cercanías del ingreso al establecimiento rural "Don Mariano", según detallaron fuentes policiales.



Los datos indican que una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre identificado como Florencio Quiñones Domínguez, circulaba en sentido norte-sur con cuatro acompañantes a bordo. De manera repentina, el conductor se encontró con los vacunos sobre la cinta asfáltica. Debido a la corta distancia y a la velocidad de circulación, le resultó imposible realizar una maniobra de esquive.





Como consecuencia del fuerte impacto, la camioneta sufrió importantes destrozos en su parte frontal. Dos de los animales embestidos murieron en el acto y quedaron tendidos sobre la banquina, mientras que un tercer vacuno resultó gravemente herido y permaneció inmóvil sobre la ruta. En la secuencia también se vio involucrado un camión marca Scania que trasladaba combustible.



Tras un llamado de alerta, una comisión policial acudió de urgencia al lugar para asistir a los damnificados y ordenar el tránsito en la zona, ante el riesgo que representaba el camión cisterna detenido en la traza. Pese a la magnitud de la colisión, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas. La Fiscalía en turno ordenó una serie de intervenciones a través del personal de la Policía Rural.





Durante las actuaciones en el lugar del choque, se hizo presente un hombre que sería el encargado de seguridad de una firma agropecuaria cercana, que habría reconocido que el ganado involucrado en el accidente pertenecería a esa empresa.



Por disposición judicial, los efectivos policiales procedieron al secuestro de los cueros y las orejas de los animales fallecidos con el objetivo de peritar los diseños de las marcas y señales.