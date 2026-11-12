Hallaron un proyectil de mortero en Corrientes e intervino el Ejército Argentino

La Policíade Corrientes informó que el miércoles realizó un operativvo de seguridad en la localidad de Curuzú Cuatía tras el hallazgo de una munición de mortero.

Efectivos de la Comisaría Primera constataron la presencia del artefacto explosivo en inmediaciones de calle Saavedra, en el barrio Centenario de la mencionada localidad.. La fiscal Clara Belén Arrúa intervino en el caso.

Detalles del hallazgo y perímetro de seguridad

El operativo preventivo se activó alrededor de las 21, cuando personal de la Comisaría de Distrito Primera acudió a inmediaciones de calle Saavedra, en el barrio Centenario, constatando la presencia de una munición de mortero.

Según informaron fuentes policiales, el elemento se encontraba en un sector alejado de las viviendas particulares, aunque de inmediato se implementaron medidas para resguardar la integridad de los vecinos.

Intervención judicial y coordinación con el Ejército

Las autoridades tomaron recaudos legales y técnicos para la manipulación segura del material. Es así que la fiscal en turno, Dra. Clara Belén Arrúa, dispuso una custodia policial permanente en el lugar para evitar el acercamiento de curiosos hasta que se pueda trabajar con luz diurna.

Se solicitó la intervención de personal especializado del Ejército Argentino para llevar adelante las tareas de remoción y peritaje, iniciándose actuaciones de oficio por supuesto hallazgo de explosivo.