Hallaron muerto en Chaco a un gendarme del Escuadrón 48 de Corrientes

Un gendarme que prestaba servicios en Corrientes fue encontrado muerto este jueves a la orilla del arroyo Palometa, sobre la Ruta Nacional 11. El hallazgo de la Policía ocurrió a la altura del kilómetro 966, en jurisdicción chaqueña de Basail.

El parte inicial de la Policía indicó que la víctima fue identificada como Eduardo Delfino Durán, de 43 años, integrante del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. A su lado había una pistola 9 milímetros.

El hallazgo junto al arroyo

De acuerdo con la información disponible, el hallazgo se produjo alrededor de las 11.20, luego de que un grupo de policías vieran una moto Rouser abandonada, a unos 50 metros de la ruta. A partir de esto, se revisó la zona del arroyo y dieron con el cuerpo del gendarme.

El médico policial fue quien constató que Durán no presentaba signos vitales, sin embargo, por el momento, no se brindaron detalles sobre las circunstancias de su muerte. El Gabinete Científico realizó las tareas periciales en el lugar y las autoridades judiciales intervinieron en el caso para llevar adelante la investigación.