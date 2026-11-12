Recuperaron 10 vacunos desaparecidos hacía dos semanas en Corrientes

Una productora ganadera del paraje Arroyo Solís, departamento Empedrado, denunció que hace dos semanas desaparecieron diez animales vacunos de su propiedad y llamativamente recién ahora alertó del hecho a las autoridades.





Frente a la situación, una comitiva de la Policía Rural de Empedrado organizó un operativo de búsqueda que se extendió por grandes extensiones de campos, montes y sectores de difícil acceso.





Los efectivos recorrieron los inhóspitos paisajes a caballo y a pie, hasta que finalmente lograron encontrar a los diez animales, todos vivos. Luego de verificar las marcas, señales y documentación, confirmaron que pertenecían a la productora que los estaba buscando.



El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad Especial de Empedrado, en base a directivas de la Fiscalía en turno.



