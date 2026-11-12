Robo millonario en Bella Vista: investigan una llamada previa de la víctima al banco

El robo de más de $50 millones al dueño de una estación de servicio YPF en pleno centro de Bella Vista sigue sin avances significativos, pese a que ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana del miércoles último, y a la difusión de imágenes de los sospechosos mejoradas con IA que evdencias reveladores rasgos faciales.



A más de 24 horas del hecho, perpetrado por dos motochorros, en la esquina de calle Buenos Aires y 25 de Mayo, se supo que la víctima, Carlos Torres, antes de salir de su comercio al costado de la Ruta Provincial 27, llamó al Banco Nación para que lo esperaran con la puerta abierta y evitar quedarse expuesto en la vereda con la fuerte suma de dinero.



La periodista local Sully Aranda de FM Estilo dijo a este medio que "la hija de Carlos -Torres- me transmitió que su papá se contactó con el Banco Nación, antes de salir de la estación de servicio. Pidió que lo esperen y que al verlo llegar, le abran la puerta con rapidez".



En base a ello, se sospecha de una filtración de datos sobre el traslado del millonario monto, que pudo haber salido de la propia estación de servicio o del personal bancario.



Como se sabe, el asalto callejero sucedió alrededor de las 6,45 de la mañana a dos cuadras del Banco Nación, cuando dos personas en una motocicleta de alta cilindrada se colocaron del lado derecho de la camioneta Volkswagen Amarok conducida por Torres.



El acompañante bajó, rompió uno de los vidrios laterales del vehículo y se apoderó de un bolso que al parecer pesaba más de lo que imagiaba ya que se le cayó al pavimento tras sacarlo de la camioneta. En segundos se recuperó, lo sujetó con más firmeza, y abordó la moto que seguía en marcha para escapar por calle Buenos Aires, en contramano.



