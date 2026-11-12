Corrientes: tiene un frondoso prontuario, y cayó armado con un machete en pelea vecinal

Una tarde de mucha tensión se vivió este jueves en el barrio Primera Junta, donde un violento enfrentamiento entre vecinos terminó con la detención de un hombre armado con un machete y en posesión de elementos de dudosa procedencia.



El sospechoso, que cuenta con un extenso prontuario delictivo, había sido beneficiado recientemente con la libertad por la Justicia, según revelaron fuentes policiales.



El episodio comenzó cerca de las 13, cuando una alerta radial al Sistema Integral de Seguridad advirtió sobre una gresca de gran magnitud en el cruce de las calles Señora de la Asunción y Agustín Donado. Al llegar, los efectivos de la Comisaría 19° Urbana, se encontraron con un numeroso grupo de personas que arrojaba piedras y todo tipo de objetos contundentes contra una vivienda familiar.



Ante la gravedad de la situación, se solicitó apoyo y acudieron al lugar móviles del GRIM V y del Destacamento San Marcos y con el despliegue policial se logró dispersar a los agresores en pocos minutos y devolver cierta calma a la cuadra.

Mayor tensión





Sin embargo, el momento de mayor peligro se produjo instantes después cuando los uniformados realizaban un rastrillaje a pie por los pasillos internos del barrio para asegurar el perímetro. Se toparon con un motociclista en evidente estado de euforia y actitud hostil en una Zanella ZB 110 armado con un machete de grandes dimensiones, amenazando la integridad física de quienes se encontraban en el lugar.



Según indicaron, los efectivos lograron reducirlo y desarmarlo sin que se registraran heridos, pese a la resistencia del motociclista.



Durante el cacheo preventivo entre sus prendas, la Policía secuestró dos teléfonos celulares un Samsung azul y un Woo Titan blanco, ambos en mal estado, cuya propiedad no pudo justificar, por lo que se investiga su legal procedencia.



En la dependencia policial, el aprehendido fue identificado como A. Ojeda, mayor de edad y al cruzar sus datos, constataron que posee un frondoso prontuario delictivo, aunque se encontraba libre por disposición judicial.



El caso quedó en manos de la Fiscalía en turno, que ordenó el inicio de una causa caratulada preliminarmente como "atentado y resistencia a la autoridad", además de averiguación de procedencia de los dispositivos incautados.