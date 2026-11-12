“No me pasó nunca eso que vi acá”: la fuerte definición de un investigador de la Federal

Con 25 años de trayectoria en la Policía Federal, Leandro Aníbal Simón llegó requerido por el Comando Unificado Corrientes a participar del esclarecimiento del caso Loan transcurridas alguna semanas del hecho y con el fin de participar durante 48 horas d eun mega rastrillaje que las fuerzas federales llevaron adelante en El Algarrobal.



Las circunstancias del hecho hicieron que lo que debieron ser dos días de permanecia en Corrientes se extiendan a más d eun mes, según indicó este jueves al declarar ante las partes en el debate por el niño de la localidad de 9 de Julio.



Y al responder el interrogatorio de uno de los abogados que más polemiza en las audiencias, el defensor de la supuesta integrante de la Fundación Dupuy Elizabeth Cutaia, Rodolfo Baqué, Simón tuvo una respuesta que lo descolocó.



El letrado le preguntó, como es habitual en sus interrogatorios a testigos, si conocía a Cutaia y si habría tenido conocimiento de que haya cometido algún delito. Simón desbarató sus expectativas, al decir que la abogada bonaerense estaba vinculada en una maniobra que describió de la siguiente manera: “Hubo un grupo de personas que terminó obstaculizando la investigación, que terminaron condicionando a algunos testigos o manteniendo contacto con ellos; no me pasó nunca eso que vi acá”.



Este pasaje de la declaración concluyó con una serie de discusiones sobre las interrupciones a los testigos, los modos de interrogar, una admonición de Fermín Ceroleni a Baqué al decirle que “está transformando esto en un circo” y el abogado, apesadumbrado, admitió: “No me encuentro con la tranquilidad espiritual que tengo que tener para ejercer mi ministerio”.