Revelaron indicios de que el caso Loan tuvo como desenlace un accidente fatal

El juicio por el niño Loan Danilo Peña ingresó en las últimas horas en una espiral que llega a un centro ineludible hacia el esclarecimiento del caso y que habla de un accidente fatal como desenlace. Así lo hicieron saber al menos dos de los testigos que este jueves declararon en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, donde se concretó la audiencia número 42.



Se trata del subcomisario de la Policía Federal Leandro Simón del área de Investigaciones y de la subinspector de esa fuerza Abril Pizarro, del área de Búsqueda de Evidencias. Ambos, con diferentes elementos que pudieron relatar ante los jueces, marcaron nuevas pautas de que en El Algarrobal hubo un siniestro vial. Y además dejaron conclusiones impactantes.



“O la víctima hubiese estado con vida y no le hayan brindado asistencia médica o que una vez consumado el accidente fatal, alguien del entorno familiar o allegado -alguno de los que está siendo aquí juzgado- haya colaborado con el ocultamiento de ese cuerpo”, sostuvo Simón, al expresar una conclusión sobre su estudio del caso en base a las evidencias a las que tuvo acceso. Acredita experiencia para ese cometido: Hace 25 años integra el área de Investigaciones y durante 14 de esos años se desempeñó como jefe del sector de Homicidios.

PISTAS

Para arribar a esa síntesis dio una serie de pistas que se pueden enumerar:

1) Los teléfonos. Apuntó a Carlos Pérez y Victoria Caillava principalmente, al indicar que en algunos dispositivos se notaba el faltante de información y un cierto patrón de borrado de contenido.

2) Mensajes de audio de Pérez al comisario Walter Maciel. “Eran un primer acto de defensa, una coartada”, dijo Simón, sobre los recados que se dirigieron al jefe de la Comisaría de 9 de julio por parte del exmarino, solicitando resguardo para sus vehículos -una camioneta Ford Ranger y un Forda Ka-, así como una consigna policial en una propiedad rural.

3) Búsquedas en internet. Relató Simón sobre las visitas a sitios con información sobre el caso de Nahir Galarza y otros de muertes violentas

4) Un manucristo en la basura. “Me llamó mucho la atención en un allanamiento que en un tacho de basura había un listado manuscrito de las comunicaciones que había sido destruido, lo habían querido descartar. No lo vi nunca: era como un backup para organizar una cortada, una defensa”.

5) El celular apagado. En las pericias al teléfono de Pérez se descubrió que en las horas críticas del hecho registra dos periodos de 40 minutos aproximadamente cada uno, en los que no se evidencia tráfico de datos y se comprobó que en esos momentos hubo dos episodios de encendido, con lo cual se presume había sido apagado y eso, comparado con fechas anteriores no resultó ser un hecho regular. “No era una actividad normal de ese celular”, subrayó Simón.

6) El botín. El calzado de Loan volvió a la escena a partir de los indicios de que en el sitio dle hallazgo no pudo haber estado el niño.

Luminol positivo ¿Sangre?

Abril Pizarro es licenciada en criminalística, perito químico y especialista en lugar del hecho. En esta investigación trabajó con las pruebas de luminol sobre la camioneta del exmarino y la exfuncionaria municipal y reveló el hallazgo de cuatro puntos de reacción positiva en el guardabarros del vehículo. Vale señalar, esta técnica es orientativa para la detección de sangre. Además de esos lugares donde se levantaron muestras, se hallaron indicios por color, persistencia e intensidad del químico, en la cara interna de una cubierta delantera.



Es decir, las muestras que esta subinspector de la Policía Federal detectó, fueron enviadas a laboratorio para su cotejo definitivo.



Y Simón también se refirió a esas pruebas, al indicar que los resultados de las pericias indicaron que el guardabarros habría sido lavado pues se detectaron marcas circulares y que los cruzamientos científicos arrojaron como resultado que el material genético de la rueda arrojó coresponde a un ser humano masculino.



Esta serie de indicios aportados por dos de los nueve testigos que pasaron este jueves por el Tribunal, le dio solidez a la estrategia de la Fiscalía en su hipótesis de que fueron Pérez y Caillava quienes levantaron a Loan en sus vehículos, según se ventiló, tras una colisión.



Y principalmente a la defensa de Maciel, cuyo abogado, Richard Vallejos, con su interrogatorio consiguió definiciones trascendentales para su teoría del caso.