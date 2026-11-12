Caso Bartlett: el juicio contra dos policías avanza con nuevas testimoniales

El juicio oral por la muerte de Carlos Andrés Bartlett avanza este jueves en Goya con la declaración de cinco testigos ante el Tribunal. Dos policías están acusados de homicidio agravado por el hecho ocurrido durante un procedimiento en noviembre de 2024.

La audiencia forma parte de la etapa de producción de pruebas del juicio, que comenzó esta semana con los alegatos iniciales. Se desarrolla en la sede ubicada sobre Ejército Argentino al 550.

Ayer se dieron las primeras testimoniales: declaró un técnico informático que realizó la extracción de imágenes de cámaras de seguridad de la zona; y una oficial que estuvo de guardia en la Comisaría Primera durante la noche que murió Bartlett.

Además, otros dos testimonios previstos fueron reprogramados para la audiencia de mañana.

Quiénes son los policías acusados

Los imputados son el sargento Santiago Emiliano Molina y el cabo Sergio Matías Maciel, quienes prestaban servicio en la Comisaría Primera de Goya. La fiscalía los acusa de homicidio agravado por la condición funcional de los efectivos, en carácter de coautores materiales.

Como calificación alternativa, el Ministerio Público Fiscal planteó el delito de homicidio cometido en exceso del cumplimiento de un deber. La querella autónoma, por su parte, sostiene la acusación por homicidio agravado y también contempla la imposición de torturas agravadas por la muerte de la víctima.

Según la reconstrucción de la fiscalía, el episodio comenzó alrededor de las 2.40 del 17 de noviembre de 2024, cuando los policías llegaron a la esquina de Ferré y avenida Rolón. Ahí encontraron a Bartlett, quien estaba exaltado y llevaba un cuchillo en cada mano.

Luego, la víctima se dirigió hasta la calle 9 de Julio, entre Uruguay y Ferré, donde fue alcanzado por el móvil policial C-487. La camioneta Ford Ranger era conducida por Molina, quien estaba acompañado por Maciel.

La hipótesis fiscal sostiene que Molina embistió al menos dos veces a Bartlett con el vehículo policial. Y, después de que lo desarmaran y redujeran, Maciel lo habría inmovilizado boca abajo sobre el pavimento, presionándole la espalda con una rodilla.

Bartlett murió entre las 3 y las 3.30, como consecuencia de un síndrome asfíctico y distintos traumatismos, según la reconstrucción fiscal. La querella sostiene que las embestidas fueron al menos cinco y atribuye a los policías una actuación intencional.

Cuándo será el veredicto

El Tribunal integrado por Jorge Claudio Venialgo, Jorge Antonio Carbone y Ricardo Diego Carbajal será el encargado de determinar las responsabilidades penales de los imputados.

El juicio continuará hasta diciembre y se avanzará sobre los 68 testigos admitidos para el debate. El cronograma establece que los alegatos finales y el veredicto se realizarán el miércoles 16 del último mes del año.



