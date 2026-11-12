Prisión preventiva para un joven correntino por el crimen de una estanciera

La Justicia bonaerense dictó la prisión preventiva del adolescente de 17 años acusado de asesinar a María Elina Cook, una estanciera de 82 años que fue encontrada muerta en un camino rural del partido bonaerense de Coronel Suárez, en el sur de la provincia.

El joven, oriundo de Paso de los Libres, Corrientes, e identificado con las iniciales J. A. R. C., había llegado a la zona para trabajar en tareas rurales y quedó detenido después de escapar en la camioneta de la víctima y protagonizar un choque en la planta urbana de aquella ciudad.

El crimen ocurrió el miércoles 4 y la investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Bahía Blanca, que caratuló el expediente como homicidio simple. Aunque el Código Penal prevé para este delito una escala de pena que va de 8 a 25 años, el nuevo régimen penal juvenil que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años también impuso un tope máximo de 15 años para las penas aplicables a los jóvenes en conflicto con la ley penal.

La prisión preventiva fue dictada este martes, informaron fuentes de la investigación.

Cook, conocida por sus familiares y allegados como “Eileen”, pertenecía a una familia tradicional vinculada con la actividad agropecuaria de la región. Era madre de cuatro hijos y se ocupaba personalmente de distintos asuntos relacionados con el campo. Quienes la conocieron la describieron como una mujer muy querida y activa, habituada a recorrer sus establecimientos y a ocuparse de las tareas cotidianas.

La secuencia que terminó con su muerte comenzó varias horas antes del hallazgo. Según la reconstrucción, el adolescente había llegado desde Corrientes junto con su hermano para buscar trabajo en el campo. El día del crimen se encontraba realizando tareas rurales junto con otros empleados en una estancia propiedad de Horacio Cook, hermano de la víctima, ubicada frente al establecimiento de Eileen.

Durante la jornada, el joven habría tenido problemas de convivencia con sus compañeros y protagonizado una discusión con su patrón. Después del almuerzo pidió que lo llevaran hasta Coronel Suárez, pero le respondieron que no podían hacerlo porque todavía debían terminar el trabajo. En cambio, le dieron dinero para que pudiera trasladarse en un remís.

El adolescente decidió entonces salir caminando a través del campo. Eran pasadas las 15 cuando llegó hasta la estancia La Plegaria, donde se encontró con Cook. La mujer accedió a ayudarlo y lo subió a su camioneta Ford Ranger blanca, de cabina simple, para acercarlo hasta un cruce de caminos ubicado entre Huanguelén y Coronel Suárez.

Lo que sucedió durante ese trayecto y en el lugar donde fue atacada la estanciera todavía es un misterio. De acuerdo con lo que le habría contado el adolescente a su hermano, el conflicto se habría originado cuando Cook se negó a prestarle su teléfono celular para que pudiera hacer una llamada.

Siempre según esa versión, el joven habría obligado a la mujer a bajar de la camioneta, la habría atropellado con el vehículo y luego la habría golpeado en la cabeza con una varilla de hierro de unos 10 milímetros de espesor, utilizada habitualmente en instalaciones de alambrados eléctricos. Esos detalles forman parte de la reconstrucción difundida sobre el caso, pero deberán ser contrastados con las pruebas reunidas en el expediente.

Después del ataque, el adolescente escapó en la Ford Ranger de la víctima y se dirigió a Coronel Suárez. Mientras tanto, Cook quedó tendida en el camino rural, donde fue encontrada por un puestero que pasó por allí cerca de las 17. El hombre dio aviso al Subcomando de Patrulla Rural de Huanguelén.

En un primer momento, los efectivos que intervinieron consideraron que podía tratarse de un accidente de tránsito. Junto al cuerpo de la mujer estaban su teléfono celular, sus anteojos y su reloj pulsera, elementos que fueron tenidos en cuenta durante las primeras actuaciones.

La fuga del sospechoso terminó en la ciudad. En la esquina de la avenida Conturbi y la calle Bartolomé Mitre, el adolescente chocó con la camioneta de Cook y fue retenido por personal policial. Así quedó a disposición de las autoridades.

Tras el dictado de la prisión preventiva, la fiscalía deberá reunir y analizar las pruebas para establecer cómo se produjo el ataque y cuál fue la responsabilidad del acusado. Hasta el momento solo se conoce la versión de los hechos que el adolescente detenido le dio a su hermano.

La Nación