Detuvieron a una mujer con más de 15 kilos de cocaína en pleno centro de Corrientes

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en el centro de la ciudad de Corrientes a una mujer que trasladaba una caja con 15,757 kilogramos de cocaína, fraccionados en 15 paquetes compactos identificados con el bajorrelieve de un caballo.

La pesquisa se inició a fines de octubre, cuando agentes de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Corrientes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) obtuvieron datos precisos sobre una sospechosa que movería estupefacientes disimulados en una encomienda por la calle Salta.

Con la autorización de Melina Perborell, titular del Área de Atención Inicial de Corrientes, los investigadores montaron una vigilancia encubierta en la zona. Tras varias horas de seguimiento, lograron interceptar a la mujer cuando salía de una cochera ubicada en el cruce de las calles Salta y San Martín llevando un bulto entre sus manos.

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Al ser abordada por el personal policial para su identificación, la sospechosa evidenció un marcado nerviosismo y brindó respuestas evasivas sobre el contenido de la caja.

Ante esa situación, se solicitó el apoyo de la División Unidad Operativa Federal Corrientes, cuyo perro detector de narcóticos, "Maximus", inspeccionó el paquete y realizó una marcación positiva.

A partir de averiguaciones y testimonios recabados en las inmediaciones, los detectives establecieron que la mujer guardaba una camioneta en ese mismo garaje y residía en un departamento situado dentro del mismo predio.

Con las pruebas reunidas, el fiscal Marcelo Burella Acevedo, a cargo del Área de Litigio y Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, junto al auxiliar fiscal Nicolás Marquevich, de la Procunar Corrientes, ordenó la apertura formal de la caja, constatándose en su interior los 15 ladrillos de cocaína.

Posteriormente, la Justicia federal dispuso una serie de medidas complementarias para desarticular la operatoria: