Varios allanamientos en Mocoretá tras un detenido en Entre Ríos con 3,6 kilos de droga

Un operativo coordinado entre las policías de Corrientes y Entre Ríos permitió desarticular una maniobra de traslado de estupefacientes en la frontera interprovincial y derivó en una serie de allanamientos simultáneos en la localidad correntina de Mocoretá.



El procedimiento se concretó en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Drogas (N.º 23.737).



Todo inició cuando efectivos de la división de Investigaciones de la Comisaría de Distrito Primera de Mocoretá, apoyados por las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, detectaron a un hombre que merodeaba de manera sospechosa por la zona con una mochila y luego abordó un automóvil afectado al servicio de remís.



Ante la presunción de que intentaba cruzar la frontera provincial con material ilícito, los investigadores emitieron un alerta inmediata a Seguridad Vial y a las autoridades de la Policía de Entre Ríos.

Interceptación en el acceso a Chajarí

El trabajo conjunto derivó en un control vial preventivo en el acceso a la ciudad entrerriana de Chajarí, donde fue interceptado el remís en el que viajaba el sospechoso a quien requisaron su equipaje.



Según los primeros reportes oficiales, dentro de la mochila hallaron cerca de 3,6 kilogramos de una sustancia presumiblemente estupefaciente, por lo que se dio inmediata intervención a la Justicia.

Allanamientos simultáneos en Mocoretá

En paralelo al operativo en la ruta, y en cumplimiento de órdenes libradas por el Juzgado de Garantías de Monte Caseros junto a la unidad fiscal interviniente, se desplegaron allanamientos en distintos domicilios de Mocoretá. Trabajó personal de Investigaciones de la Unidad Regional III, Curuzú Cuatiá y del Grupo Táctico Operacional (GTO).



Como resultado de las irrupciones en las viviendas, la Policía incautó cuatro plantas y cuatro plantines de cannabis, 42 semillas sueltas y otros 8,1 gramos de semillas de cannabis sativa, 4,09 gramos de sustancia vegetal que dio positivo para marihuana en el test orientativo.



Además de teléfonos celulares, una computadora y una tablet, que serán peritados para reconstruir la red de contactos.



De acuerdo con las estimaciones oficiales, el material secuestrado en los procedimientos de Mocoretá representa un aforo cercano a los $5.390.728.



Todo lo incautado quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones en la sede policial.