Robaron en un auto y escondieron las cosas en un basural en Corrientes

Una rápida investigación policial permitió recuperar este viernes por la mañana todos los elementos que habían sido robados el jueves del interior de un automóvil estacionado, los cuales escondieron semienterrado y cubierto con basura en el fondo de una construcción abandonada.



Los delincuentes forzaron el vehículo tras romper el vidrio de una de las puertas y escaparon con varios accesorios de valor, según se informó tras una denuncia radicada en la Comisaría 15° Urbana.



Desplegaron un operativo de recorridas y entrevistas vecinales en el barrio 237 Viviendas para reconstruir el recorrido de los sospechosos y con los datos recolectados obtuvieron pistas firmes tanto sobre la identidad de los posibles autores como sobre el aguantadero utilizado para ocultar los objetos robados.



Con esa información, se dirigieron hasta el cruce de las calles Las Cuevas y Amazonas, donde se levanta una casilla en construcción abandonada dentro de la cual no hallaron nada, pero en la parte trasera del terreno semienterrado y tapado con residuos, encontraron las cosas buscadas

Los elementos recuperados

Tras el hallazgo, procedieron al secuestro de una rueda de auxilio marca Continental (rodado 15) sin rodar, una aspiradora de mano, un kit de seguridad completo (bolso, balizas, matafuegos y chaleco reflectivo y un gato mecánico.



Todos los objetos fueron trasladados a la sede de la Comisaría 15° para su posterior restitución al propietario.