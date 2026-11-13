Decomisaron más de 200 kilos de carne no apta para consumo humano en Corrientes

La Policía Rural de Goya en controles de carnicerías de la zona decomisó 215 kilos de carne vacuna no apta para consumo humano de una carnicería denominada "El Gaucho", ubicada sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 788.

Durante la inspección, junto al veterinario Dr. Pablo Federico Vicentín, encontraron distintos cortes y subproductos cárnicos guardados en cámara frigorífica y freezers sin los correspondientes sellos sanitarios.



El propietario no pudo presentar documentación que acreditara el control sanitario de la carne.

Por disposición del fiscal Rural Dr. José Omar Cacere, se inició una causa por infracción al artículo 206 del Código Penal y fueron secuestrados 215 kilos de productos cárnicos.



Toda la mercadería fue posteriormente desnaturalizada en el vertedero municipal.