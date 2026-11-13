Caso Bartlett: dos policías podrían ir a prisión de ser imputados por falso testimonio

Este viernes fue una jornada caldeada en la audiencia donde se investiga la muerte de Carlos Andrés Bartlett, ocurrida hace dos años en esa ciudad, donde son juzgados dos policías de la provincia de Corrientes.



En el Tribunal de Juicio de Goya se presentaron como testigos dos suboficiales de apellido Díaz y Pérez que prestaban servicio en la Comisaría Quinta de Goya y aquella noche del 17 de noviembre de 2024, llegaron en apoyo de sus pares junto a otros 11 uniformados que participaron del operativo para reducir a la víctima, según revelaron a este medio.



Como se sabe los imputados son el sargento Santiago Emiliano Molina y el cabo Sergio Matías Maciel, quienes se desempeñaban en la Comisaría Primera de Goya, acusados de atropellar en dos ocasiones a Bartlett cuando estaba indefenso y desarmado, a lo cual sobrevino su muerte.



La acusación principal del Ministerio Público Fiscal a cargo de María Eugenia Ballará, es por el delito de homicidio agravado por la condición funcional de los sujetos activos, previsto en el artículo 80, inciso 9, del Código Penal, en carácter de coautores materiales.



El Tribunal está presidido por el doctor Jorge Claudio Venialgo e integrado por los vocales Jorge Antonio Carbone y Ricardo Diego Carbajal. Como juez sustituto fue designado el doctor Jorge Alejandro Muniagurria.

Juan Cruz Velasquez

Olvidos





Los suboficiales de la Comisaría Quinta, cuyos apellidos son Pérez y Díaz se sentaron como testigos donde juraron decir la verdad, ya que ambos hace dos años habían brindado su relato de los hechos, porque estuvieron y presenciaron el accionar de sus colegas de la seccional Primera que ahora son juzgados.



Pero en esta ocasión, ante las preguntas de la Fiscalía y de la querella se mostraron esquivos y reticentes en colaborar con el proceso, según afirmó a este medio el periodista local Juan Cruz Velasquez, quien cubre los debates.



"Fue demasiado evidente la postura de ambos, ya que dijeron no recordar quienes eran sus compañeros que esa noche los acompañaron, tampoco respondieron si vieron a la víctima reducida en el suelo. Lo más sorprendente fue cuando no recordaban si esa noche tenían su propia arma reglamentaria", describió el trabajador de prensa.



Ante la evidente "amnesia" solicitaron que se exiban los videos de lo ocurrido, donde puede verse tanto a Díaz como a Pérez con sus armas, viendo cómo tenían reducido a Bartlett en el suelo, que los dejó expuestos en sus dichos por episodios impactantes que pasaron hace pocos meses. Además, habían jurado decir la verdad, siendo funcionarios públicos.

Grave acusación





Por esta situación y varias otras que se dieron durante la audiencia donde solo debían ratificar lo que ya habían declarado en su momento, quedaron al borde de una grave acusación.



La querella autónoma de Federico Sandoval Benetti, en representación de Lilia Viviana Refojos, madre de la víctima, y los querellantes adhesivos Sofía Domínguez y Jorge Eduardo Isseta, del Comité de Prevención de la Tortura de la provincia de Corrientes, pidieron que los dos testigos sean investigados por falso testimonio.



La Fiscalía adhirió y el Tribual hizo lugar a la solicitud por lo cual los suboficiales podrían quedar al borde enfrentar cargos contemplados en el artículo 442 del Código Penal que establece que "quien, en actuación judicial o administrativa, y bajo juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la oculte total o parcialmente, incurre en el delito de falso testimonio".



Podrían ser sancionados con pena de prisión entre 6 y 12 años, establece la Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 890 de 2004.



El debate continuará el próximo martes con el testimonio de otros funcionarios policiales.

Los hechos





Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió aproximadamente a las 2:40, cuando efectivos policiales acudieron a la intersección de las calles Ferré y avenida Rolón, en Goya, donde se encontraba Carlos Andrés Bartlett. La víctima, según la Fiscal, estaba exaltada y portaba un cuchillo en cada mano.



Posteriormente, se desplazó hacia calle 9 de Julio, entre Uruguay y Ferré, donde fue alcanzado por el móvil policial C-487, una camioneta Ford Ranger conducida por Molina, en la que también se encontraba Maciel.



La Fiscalía sostiene que Molina habría embestido al menos dos veces a Bartlett con el vehículo policial. Asimismo, la acusación señala que, una vez desarmado y reducido, Maciel lo habría inmovilizado boca abajo sobre el pavimento, presionándole la espalda con una rodilla y apoyando el peso de su cuerpo.



Según la hipótesis fiscal, Bartlett falleció entre las 3:00 y las 3:30 de esa madrugada como consecuencia de un síndrome asfíctico y traumatismos craneoencefálicos y renales, entre otras lesiones.



La querella autónoma, en tanto, sostiene que las embestidas con el vehículo policial habrían sido al menos cinco y atribuye a los imputados una actuación intencional que derivó en la muerte de la víctima.