Un terrorista italiano se fugó de su detención domiciliaria en San Telmo y un dato apunta a Corrientes

La búsqueda del prófugo italiano Leonardo Bertulazzi sumó una pista que apunta a Corrientes. Un camionero declaró que lo levantó en Liniers y lo trasladó hasta el límite de Entre Ríos. Se trata de un ex integrante de la organización terrorista Brigadas Rojas, quien escapó de su arresto domiciliario en Buenos Aires.

La pista del camionero

Según trascendió, el conductor describió al pasajero con una frase particular ante los investigadores: “Es un tipazo”. Las Brigadas Rojas fue una organización terrorista italiana de extrema izquierda, que estuvo activa entre 1970 y finales de los años 80.

De ideología marxista-leninista, este grupo armado ejecutó diversos atentados y, de acuerdo a la justicia italiana, el prófugo participó en 1977 del secuestro del empresario Pietro Costa, quien fue liberado después de pagar el rescate. Un año después, Aldo Moro, ex primer ministro italiano, también fue capturado por la organización.

Ante la versión de que Bertulazzi habría viajado en camión hacia el noreste argentino, se reforzaron los controles de tránsito y la vigilancia en las terminales de Corrientes, Resistencia y Paraná.

La situación de Bertulazzi levantó las alarmas especialmente en Entre Ríos, ya que vivió en Concepción del Uruguay durante la época en la que tuvo el estatus de refugiado político. Las autoridades emitieron una alerta y aumentaron los controles en distintos puntos de la provincia.

La fuga y la búsqueda internacional

En 1885, el ex integrante de las Brigadas Rojas fue condenado en ausencia a 27 años de prisión por delitos vinculados con el terrorismo en Italia. Sin embargó, nada de se supo de él hasta 2002, cuando se conoció que se había exiliado a Argentina.

Luego de varios años, fue detenido en agosto de 2024 y puesto bajo arresto domiciliario en un departamento de San Telmo, a la espera de su extradición por los crímenes cometidos en Italia. Ahora, tras fugarse nuevamente, es buscado por la Interpol y se ofrece una recompensa de 20 millones de pesos.

Según la reconstrucción policial, para escapar habría manipulado su tobillera electrónica y saltado por el balcón del quinto piso. Una cámara de seguridad lo registró a las 6.01 del martes en la calle Bolívar al 600, después de caer desde unos dos metros de altura.

De acuerdo a esta información, el italiano se descolgó desde el quinto piso con un arnés. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron su paradero ni el recorrido completo que habría realizado, y la investigación judicial continúa bajo secreto de sumario.



