Ituzaingó: secuestraron 240 kilos de carne no aptas para el consumo

La Policía Rural de Ituzaingó secuestró 240 kilos de carne vacuna durante una inspección en una carnicería del barrio San Jorge.

El procedimiento se realizó en el Minimercado San Jorge, ubicado en la esquina de las calles 12 y Posadas.





Durante la revisión, los efectivos encontraron cortes irregulares con restos de pelos, tierra y pasto adheridos, características compatibles con una faena clandestina.

La médica veterinaria de la unidad, comisario Silvia Teresa Sánchez, determinó que la carne correspondía a dos animales bovinos y que no reunía las condiciones sanitarias necesarias para su comercialización.

Por su parte, el propietario del comercio manifestó que había adquirido la mercadería en la Isla Apipé mediante un acuerdo verbal, aunque no pudo presentar documentación que acreditara su procedencia.

Por disposición de la fiscal subrogante Claudia Esquivel, se inició una causa por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal y se ordenó la destrucción de los 240 kilos de carne. Además, el comerciante deberá comparecer ante la Fiscalía.