Corrientes: desarticularon 200 puntos de venta de droga en lo que va del año

La Policía de Corrientes alcanzó los 200 puntos de venta de droga desarticulados en lo que va de 2026, tras un nuevo allanamiento realizado en el barrio Santa Lucía de la capital provincial.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes diligenciaron una orden judicial en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Sánchez Bustamante y Verona.

Durante la inspección, los uniformados secuestraron 20 dosis de una sustancia blanquecina que, tras un test orientativo, dio resultado positivo para cocaína. También incautaron $16.000 en efectivo y dos teléfonos celulares.

Como resultado del operativo, una persona fue detenida y trasladada a la dependencia policial junto con los elementos secuestrados. Todo quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Desde la fuerza señalaron que este procedimiento permitió alcanzar la cifra de 200 puntos de venta desarticulados durante el año, en el marco de los operativos contra el narcomenudeo que se desarrollan en la provincia.