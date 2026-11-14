Una mujer reincidente por venta de droga fue detenida con marihuana en Corrientes

Una mujer de 30 años con antecedentes por infracciones a la ley de drogas fue detenida en Curuzú Cuatiá, tras dos allanamientos por narcomenudeo. Durante los operativos en los barrios Santa Rita y 40 Viviendas, la policía incautó marihuana, un teléfono celular y $353.000.



El procedimiento estuvo a cargo de la División de Investigación Criminal (D.I.C.), y el Grupo Táctico Operacional (G.T.O.), en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes y su adhesión provincial N.º 6.725.



Los allanamientos se concretaron por disposición del Ministerio Público Fiscal y según el informe policial, en uno de los domicilios fueron identificadas dos personas mayores de edad, una mujer y un hombre.

Segundo





En el segundo inmueble fue detenida la persona que luego se comprobó que registraría antecedentes por hechos vinculados a este tipo de delitos.



Durante el operativo se secuestraron varios envoltorios con una sustancia vegetal que, tras el correspondiente test orientativo de campo, dio resultado positivo para marihuana. También se incautó un teléfono celular y una suma de $353.000 en efectivo.



De acuerdo con lo informado por la Policía, el valor total de los elementos secuestrados ascendería a $889.000.



Quedó a disposición de la Justicia y fue alojada en la Comisaría Primera de Curuzú Cuatiá.