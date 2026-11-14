Presos liberados para robar: la mujer policía aceitó las rejas y proveyó armas y uniformes

En la madrugada del 17 de julio último, un grupo armado irrumpió en una casa de Santo Tomé donde sorprendió al empleado de una empresa de rapipago que cuidaba el lugar ante la ausencia por viaje del dueño. Bajo amenaza le pidieron códigos y combinaciones de caja fuerte con las cuales otros miembros fueron al local donde se apoderaron de unos $5 millones.



No era un delito más, según reveló luego la investigación donde saltó una trama de amoríos, deslealtades, salidas ilegales de presos, usos de armas y uniformes policiales, que terminó por descabezar no solo la guardia de la Alcaidía sino de la propia Unidad Regional V.

Requisas





"En esa Alcaidía jamás se hacían requisas, el director de la Unidad Regional no controlaba nada y la guardia hacía lo que quería. Descubrimos que la suboficial Morel que nosotros consideramos una de las cabecillas de la banda tenía una relación sentimental con un preso considerado de máxima peligrosidad. Estamos hablando de un hombre formado con 'Pajarito' Da Rosa", detalló a El Litoral el fiscal de la causa Facundo Cabral.



Este delincuente que permanecía alojado allí, antes de ser derivado a Corrientes a la Unidad Penal de San Cayetano, es de apellido Berón y posee frondoso prontuario por asaltos con la modalidad del excesivo uso de la violencia, detalló el funcionario.



"En los registros quedó demostrado que la noche del 16 de julio salieron de sus calabozos este hombre de apellido Berón y Lázaro Jimenez. Llevaban uniforme, escopeta y arma reglamentaria de la Policía de Corrientes", describió Cabral que además añadió un detalle no menor: "días antes de este atraco la suboficial Morel hizo aceitar las bisagras de las puertas de los calabozos. Varios internos coincidieron con este relato", sentenció y mencionó que "en el silencio de las noches, antes de la lubricación, desde la calle se escuchaba el crujir de las rejas cuando se abrían".

Juicio





Anticipó que la causa está muy avanzada, y que antes de marzo del 2027 podría llevarse a cabo el juicio oral para los cinco miembros de esta banda. "Están acusados de asociación ilícita, robo en poblado y banda con el agravante del uso de arma de fuego", dijo, y añadió que a Morel se le suma "incumplimiento de los deberes de funcionario público".



La suboficial aparece señalada como una de las líderes de la organización, facilitaba armas, celular y uniformes. El caso de Berón es otro sindicado como cabecilla con quien esta mujer, que además estaba en pareja con otro policía, mantenía un vínculo sentimental, reveló Cabral.



El otro interno es Lázaro Jimenez, otro peso pesado del hampa de Alvear. Y, quienes estaban libres al momento del robo fueron “Maxi” Arnaldo, que era el "marcador" de casas y esa noche había fijado dos objetivos. "Al primero no se animaron porque tenía un muro muy alto con rejas y se les dificultaba saltarlas porque iban a quedar muy expuestos", explicó el representante del Ministerio Público.



El último de los cinco es "Loro" Galarza encargado de proveer logística y también "fue quien consiguió los cartuchos calibre 12.70 que le calzaba a la itaka policial, ya que en la Alcaidía solo estaban cargadas con proyectiles antitumultos", mencionó.



En cuanto al modus operandi dijo que "sospechamos que ya en otras ocasiones cometieron delitos. Creemos que la banda ya había actuado en otros robos, lo cual todavía es materia de investigación teniendo en cuenta que hay al menos otros dos prófugos que no actuaron en el asalto al rapipago, pero estarían en la línea de proveer logística en otros atracos", sentenció.