Corrientes: incautan dispositivos por distribución de material de abuso sexual infantil

En el marco de una investigación por presunta distribución de material de abuso sexual infantil, secuestraron varios dispositivos electrónicos tras un allanamiento en el barrio Loma Linda de la Capital correntina.





Trabajaron efectivos de la Dirección Trata de Personas, Búsqueda y Captura en cumplimiento de una orden judicial, requerida desde la Fiscalía en turno. Entre otras cosas, secuestraron tres notebooks marca Kely y Exo, cuatro pendrives, nueve teléfonos celulares, una Play Stations 2, una memori card y una CPU marca Sentey.





Los dispositivos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente y traslados a la dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.



