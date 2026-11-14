Asistieron de emergencia a una menor que viajaba en colectivo por Corrientes

Durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre, personal de Gendarmería Nacional intervino para asistir a una pasajera menor de edad que presentó síntomas compatibles con un principio de paro cardiorrespiratorio mientras viajaba en un colectivo de larga distancia.



El hecho se registró alrededor de las 04:20 horas, sobre la Ruta Nacional N.º 14, a la altura del kilómetro 363, en el peaje Piedritas, jurisdicción de Mocoretá.



Efectivos del Grupo de Seguridad Vial “Piedritas”, dependiente del Escuadrón 7 Paso de los Libres de Gendarmería Nacional, fueron alertados sobre la situación y actuaron de inmediato, coordinando la asistencia sanitaria.



La menor fue trasladada rápidamente al Hospital Santa Catalina de Mocoretá, donde recibió atención médica.



Tras ser evaluada y recibir el alta médica, pudo continuar su viaje en el mismo colectivo de pasajeros.



En el operativo también intervino personal del Hospital Santa Catalina de Mocoretá.