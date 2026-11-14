Fiscalía General pidió celeridad en una causa de malversación de fondos a un municipio

La Fiscalía General del Ministerio Público de Corrientes resolvió hacer lugar a una queja presentada por el abogado Pablo Andrés Fleitas por demoras en el trámite de una investigación penal que se desarrolla en la Unidad Fiscal Rural y Ambiental de Goya. La medida fue adoptada luego de constatar períodos de inactividad superiores a los plazos previstos por el Código Procesal Penal provincial, alertó.



Según la resolución firmada por el fiscal general César Sotelo el 12 de noviembre de 2026, la presentación fue realizada en el marco del Legajo de Investigación Fiscal N.º 136729/26, iniciado a partir de una denuncia formulada por la Municipalidad de San Isidro.



El planteo señalaba la falta de respuesta a distintos pedidos efectuados durante el avance de la causa, entre ellos la constitución como querellante y una decisión sobre la solicitud de formalización de imputación contra Carlos Ismael Martínez.



Luego de analizar el expediente, la Fiscalía General repasó que la denuncia fue presentada el 28 de febrero de 2026 y que posteriormente se realizaron diversos pedidos de pronto despacho durante abril, junio y septiembre.



Sin embargo, verificó que recién el 30 de octubre de 2026 se dictó una resolución que reconoció a la Municipalidad de San Isidro como parte querellante y dispuso nuevas medidas investigativas.

Evidencia





En su análisis, la Fiscalía General concluyó que existió una “inactividad injustificada” y una demora superior a 30 días para dar respuesta a las presentaciones efectuadas por la parte denunciante.



Por ese motivo, el organismo resolvió admitir el reclamo y recomendó al fiscal interviniente, José Omar Caseré, titular de la Fiscalía Rural y Ambiental de Goya, "imprimir mayor celeridad al trámite de la causa y adoptar las medidas necesarias para evitar una prolongación injustificada de la investigación".



La expediente estriba en una grave denuncia por la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos relacionado con la aplicación de fondos provenientes de un subsidio o aporte no reintegrable.