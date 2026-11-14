Corrientes: una nena de 2 años fue hospitalizada tras ingerir una sustancia tóxica

La Policía de Corrientes informó este sábado que una nena de 2 años fue trasladada de urgencia al Hospital Pediátrico Juan Pablo II luego de que su madre alertara que la pequeña aparentemente había ingerido una sustancia tóxica.

El hecho ocurrió el viernes, cuando efectivos de la Comisaría 17ª Urbana realizaban recorridas de prevención y fueron advertidos por la mujer, quien pidió asistencia médica para su hija, que se encontraba desvanecida.

Ante la emergencia, los policías solicitaron la colaboración del Sistema Integral de Seguridad (SIS) 911, que facilitó un cordón sanitario para agilizar el traslado de la menor junto a su madre hasta el Hospital Pediátrico Juan Pablo II.

Una vez en el centro de salud, la niña fue asistida por profesionales médicos del servicio de emergencias. No se brindaron detalles sobre su estado de salud ni sobre la sustancia que habría ingerido.