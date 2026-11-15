Golpe al narcomenudeo en Corrientes: drogas, armas y un detenido tras un allanamiento

La Policía de Corrientes informó que el sábado realizó un operativo en la localidad de Ituzaingó, el cual logró desactivar un centro de narcomenudeo. Además, se detuvo a una persona.

En el marco de la lucha contra el narcomenudeo, se allanó una vivienda del barrio Asentamiento 420. En el lugar se hallaron drogas, armas de fuego y elementos de corte.

Allanamiento y elementos incautados

El despliegue se realiazó el sábado en un domicilio del barrio Asentamiento 420, donde se procedió al secuestro de dosis de sustancias de origen vegetal y blanquecino que arrojaron resultado positivo para marihuana y cocaína en los tests orientativos correspondientes.

Los uniformados también hallaron dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y elementos de corte utilizados para fraccionar los estupefacientes. También, se incautaron armas de fuego vinculadas a la causa.

Situación procesal del detenido

Durante el procedimiento. un hombre mayor de edad fue detenido en el lugar del hecho y trasladado a la dependencia policial.

El sospechoso y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con los trámites de rigor.