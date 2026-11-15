Corrientes: atraparon a "Messi" tras robarle la pistola a un agente penitenciario

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo en la ciudad capital a un hombre que había robado elementos reglamentarios a un efectivo penitenciario.

Efectivos de la Unidad Antiarrebatos detuvieron a "Messi", un hombre en situación de calle con frondoso prontuario. Le secuestraron la pistola sustraída a un penitenciario en un mayorista de avenida Teniente Ibáñez.

Detalles del operativo y captura en el barrio Pío X

El procedimiento se concretó tras una rápida labor investigativa de las fuerzas especiales.

El hecho se produjo cuando un agente del Servicio Penitenciario realizaba servicios adicionales en un conocido supermercado mayorista situado sobre la avenida Teniente Ibáñez, casi IV Centenario.

Durante la requisa al sospechoso, los uniformados incautaron la pistola reglamentaria calibre 9 milímetros, un juego de esposas, dinero en efectivo y pertenencias sustraídas.

La denuncia inicial fue canalizada a través de la Comisaría XII Urbana.

Perfil del detenido y directivas de la Justicia

El aprehendido fue identificado como J. A. Ruiz Díaz, de 41 años, conocido bajo el alias de "Messi", quien posee un frondoso prontuario por delitos contra la propiedad.

Por orden de la titular de la Ufie Nº 4, Dra. Sonia Meza, el sujeto y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Justicia.