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Lavalle

Un motociclista resultó gravemente herido tras un choque en una ruta de Corrientes

La víctima fue auxiliada y derivada al hospital de Goya, mientras que efectivos de la Comisaría Distrito Lavalle realizaron las pericias correspondientes con intervención de la Unidad Fiscal en turno.

Por El Litoral

Domingo, 15 de noviembre de 2026 a las 11:50
Imagen ilustrativa

La Policía de Corrientes informó que el sábado se produjo un accidente sobre la Ruta Provincial N° 27, en jurisdicción de la localidad de Lavalle, donde un motociclista sufrió graves heridas tras impactar su rodado contra un camioneta. 

El siniestro ocurrió alrededor de las 21:45 del sábado sobre la RP Nº 27, a la altura del kilómetro 111. Tras la colisión entre una camioneta y una motocicleta, el conductor del rodado menor fue derivado al hospital de Goya.

Mecánica del choque y estado del motociclista

Por causas que se tratan de establecer, impactaron una camioneta Ford F100, guiada por un hombre mayor de edad, y una motocicleta Guerrero Trip de 110 cilindradas.

El motociclista, un joven de 18 años, fue auxiliado en el lugar y trasladado al hospital de la ciudad de Goya, donde los médicos diagnosticaron lesiones de carácter grave.

Actuaciones policiales y pericias en el lugar

Los efectivos de la Comisaría Distrito Lavalle trabajaron en la escena del choque para ordenar el tránsito y relevar indicios.

En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los trámites legales correspondientes en la dependencia policial.

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