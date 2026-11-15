Un motociclista resultó gravemente herido tras un choque en una ruta de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el sábado se produjo un accidente sobre la Ruta Provincial N° 27, en jurisdicción de la localidad de Lavalle, donde un motociclista sufrió graves heridas tras impactar su rodado contra un camioneta.

El siniestro ocurrió alrededor de las 21:45 del sábado sobre la RP Nº 27, a la altura del kilómetro 111. Tras la colisión entre una camioneta y una motocicleta, el conductor del rodado menor fue derivado al hospital de Goya.

Mecánica del choque y estado del motociclista

Por causas que se tratan de establecer, impactaron una camioneta Ford F100, guiada por un hombre mayor de edad, y una motocicleta Guerrero Trip de 110 cilindradas.

El motociclista, un joven de 18 años, fue auxiliado en el lugar y trasladado al hospital de la ciudad de Goya, donde los médicos diagnosticaron lesiones de carácter grave.

Actuaciones policiales y pericias en el lugar

Los efectivos de la Comisaría Distrito Lavalle trabajaron en la escena del choque para ordenar el tránsito y relevar indicios.

En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los trámites legales correspondientes en la dependencia policial.