Corrientes: detuvieron a un joven con marihuana y dinero en efectivo

La Policía de Corrientes informó que detuvieron a un joven y secuestraron cinco envoltorios de marihuana durante un procedimiento realizado el viernes en la capital correntina.

El operativo se concretó en inmediaciones de una plaza ubicada en la zona de las calles Cabeza de Vaca e Irala, cuando los uniformados realizaban recorridas de prevención en las.

En ese lugar, identificaron a un joven mayor de edad que se encontraba a bordo de una motocicleta Honda Wave de 110 cilindradas.

Durante la requisa, encontraron entre sus pertenencias $25.000 en efectivo y cinco envoltorios con una sustancia vegetal.

Tras realizar el correspondiente narcotest, los efectivos confirmaron que se trataba de marihuana. Ante el resultado, procedieron a la aprehensión del joven y al secuestro de los elementos encontrados.

Finalmente, el aprehendido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, donde continuaron con los trámites correspondientes.