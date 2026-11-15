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Capital

Detuvieron a un hombre con pedido de captura en Corrientes

Por El Litoral

Domingo, 15 de noviembre de 2026 a las 19:34

La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvieron a un hombre de 33 años que tenía un pedido de detención activo en el marco de una causa judicial.

El procedimiento se concretó durante tareas de prevención, cuando los uniformados identificaron al hombre, conocido con el alias de “Rata”.

Tras realizar las averiguaciones correspondientes, los policías constataron que registraba un pedido de detención vigente por encontrarse presuntamente vinculado a un hecho que se encuentra bajo investigación.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Comisaría Octava y quedó a disposición de la unidad fiscal interviniente, donde se continuaron con las actuaciones correspondientes.

 

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