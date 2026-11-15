Corrientes: un policía de franco evitó el robo a un boliche sobre la Ruta Nacional 12

La Policía de Corrientes informó que el sábado un efectivo de franco evitó un robo en un local bailable de la localidad de Ituzaingó. Durante el procedimiento se detuvo a dos personas.

El hecho ocurrió en la discoteca "Club Parador Live", ubicado en el kilómetro 1.256 de la Ruta Nacional N.º 12. Con ayuda de un vecino, logró demorar a la pareja.

Detalles del procedimiento y la intervención del efectivo

La rápida reacción del uniformado fuera de servicio permitió evitar la sustracción de los bienes del local nocturno.

El episodio en el mediodía del sábado en las instalaciones del mencionado local, cuando el efectivo escuchó movimientos sospechosos dentro del predio.

Al acercarse a verificar, sorprendió a dos individuos saliendo del establecimiento con objetos en sus brazos. Ante la voz de alto, los sospechosos intentaron escapar a pie.

El policía logró interceptarlos y reducirlos a pocos metros gracias a la asistencia de un vecino que presenció la maniobra.

Identificación de los detenidos y actuaciones judiciales

Los demorados fueron identificados como una mujer de 34 años y un hombre de 25. Tras la detención, se procedió al secuestro preventivo de un inodoro y una bacha pertenecientes al inmueble.

Los demorados y lo recuperado fueron puestos a disposición de la fiscal interviniente, Dra. Carolina Aquino, para proseguir con las diligencias de rigor.