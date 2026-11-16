Corrientes: detuvieron a un hombre que intimidaba a vecinos con un arma blanca

La Policía de Corrientes informó que este lunes detuvo a un hombre en la localidad de Goya, quien amenazaba a terceros con un arma blanca en la vía pública.

La detención ocurrió durante la madrugada de este lunes, cuando efectivos de la Comisaría Primera de Goya recorrían diferentes sectores de la localidad

Detalles del procedimiento preventivo

Los uniformados advirtieron la presencia de un hombre mayor de edad que portaba un cuchillo y amenazaba a las personas que circulaban por la vía pública.

La rápida intervención de la patrulla evitó que las intimidaciones derivaran en agresiones físicas contra los vecinos:

Traslado y actuaciones contravencionales

Tras reducir al sospechoso en el lugar, los efectivos aplicaron el protocolo legal correspondiente y trasladado a la sede de la Comisaría Primera de Goya.

En la mencionadad unidad se iniciaron las actuaciones de rigor por infracción al régimen contravencional vigente, en el marco de los operativos de resguardo ciudadano.