Corrientes: detuvieron a un hombre por intentar robar a dos mujeres en las Mil Viviendas

La Policía de Corrientes informó este lunes que detuvo a un hombre de 25 años por un intento de robo a una mujer en barrio Mil Viviendas de la capital correntina.

El hecho sucedió hace unos días sobre Bonastre y Río Negro, donde el hombre intentó sustraer las pertenencias de una mujer, pero no logró concretar el robo y escapó del lugar.

Ante esto, los efectivos iniciaron tareas de investigación que incluyó el análisis de imágenes de cámaras de seguridad, que permitieron avanzar en la identificación del sospechoso.

De esta manera, precedieron a realizar un allanamiento en una vivienda ubicada sobre avenida del IV Centenario (ex Mendoza), en el barrio Pío X de la capital correntina.

Durante el registro del domicilio, los efectivos secuestraron prendas de vestir que serían de interés para la causa y detuvieron a un hombre de apellido Cuba, de 25 años.

El detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, donde continúan las actuaciones por el supuesto delito de robo en grado de tentativa.