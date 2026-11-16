A dos años del trágico suceso, el abogado querellante Federico Sandoval repasó este lunes en el pregrama "O sea digamos..." las instancias del juicio contra dos efectivos policiales por la muerte de Carlos Andrés Bartlett.

Además, denunció un intento de encubrimiento institucional, confirmó que hubo cinco atropellamientos con un móvil policial y adelantó que se investigará a quienes dieron falso testimonio.

Un camino judicial marcado por el encubrimiento corporativo

El querellante remarcó las dificultades institucionales para lograr que el caso llegue a la instancia de debate oral.

Al referirse a las maniobras iniciales tras el hecho, Sandoval fue categórico. “Llegar a este juicio no ha sido nada fácil", dijo el abogado y agregó que "se intentó desde adentro, desde el ámbito policial, dar una versión falsa, una versión oficial que fue la que se difundió en las primeras horas, que obviamente no resistía análisis”.

El querellante destacó la labor de la fiscalía al apartar a la fuerza en el inicio de la investigación para desarticular el encubrimiento y señaló que la causa principal derivará en nuevos procesos: “Se imputó a otras personas por otros delitos y eso seguramente va a dar lugar a otro juicio”, anticipó Sandoval

La mecánica del ataque y la acusación por torturas

Durante la entrevista, se repasó con crudeza el procedimiento irregular y violento al que fue sometido Bartlett en plena vía pública.

Respecto a la agresión con los vehículos oficiales, el letrado indicó que “nosotros desde la querella tenemos contabilizado, a través de las evidencias fílmicas, cerca de que cinco veces lo atropellan y lo arrollan”.

Los acusados Molina y Maciel llegan al debate imputados por homicidio agravado por la condición de funcionario público (artículo 80 del Código Penal, con pena de prisión perpetua), contemplando además una acusación alternativa por torturas debido al tormento físico padecido por la víctima en estado de absoluta vulnerabilidad.

Falsos testimonios y continuidad del debate

El proceso judicial continuará en las próximas semanas con la declaración de testigos y la evaluación de conductas procesales.

Ante las declaraciones reticentes de algunos efectivos en la primera semana de audiencias, la querella formalizó reservas legales. “Hemos hecho la denuncia en el mismo juicio y la reserva para instar la acción por el delito de falso testimonio del artículo 175 del Código Penal" dijo Sandoval y agregó que llegaron a este punto porque "vienen pensando de que van a poder mentir de modo grosero”.

El debate oral continuará con cerca de 70 testigos convocados, previéndose la etapa de alegatos de clausura y el veredicto definitivo hacia la primera quincena de diciembre.

Entrevista completa