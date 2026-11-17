La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para localizar a un joven que desapareció en la provincia de Córdoba.

Se trata de un pedido de colaboración de la Justicia de Huinca Renancó, Córdoba, para encontrar a Lucas Max Ojeda, de 22 años, desaparecido el 13 de octubre.

Según trascendió, hay indicios de que habría estado recientemente en la localidad de Villa Olivari.

Datos del joven buscado y pista en territorio correntino

La alerta interprovincial se activó tras los reportes que ubican al joven en el norte de Corrientes.

Lucas es oriundo de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y su desaparición fue reportada el pasado 13 de octubre.

Según los datos incorporados a la causa judicial, existen reportes de que habría sido visto recientemente en la localidad de Villa Olivari, motivo por el cual la fuerza provincial se sumó a los rastrillajes y a la difusión pública.

El pedido fue remitido oficialmente por la Unidad Judicial de Huinca Renancó, provincia de Córdoba, con intervención de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de esa jurisdicción.

Canales de contacto para aportar información

Se solicita a los vecinos que puedan brindar datos certeros sobre su ubicación comunicarse de inmediato con las autoridades.

En Corrientes se debe acudir a la dependencia policial más cercana o llamar de forma gratuita al Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en Capital, o al 101 en el interior provincial.

Además, se difundieron los canales de comunicación de Córdoba, se recomienda conectar directamente con la Unidad Judicial de Huinca Renancó al teléfono fijo 02336-442892 (interno 60801) o a la línea celular 02302-609079.