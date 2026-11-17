Un nuevo hecho de inseguridad afectó a la escuela secundaria agrotécnica "Eulogio Cruz Cabral" de la localidad correntina de Mercedes, donde delincuentes ingresaron y provocaron destrozos y se llevaron equipamiento tecnológico destinado a las actividades educativas.

El hecho ocurrió el fin de semana en la institución ubicada por Avenida Libertador General San Martín. Delincuentes cortaron una reja con sierras y dejaron sin electricidad el sector de las cámaras de seguridad para concretar el robo.

Una vez en el lugar, se llevaron un proyector, cuatro netbooks y un robot educativo destinado al aprendizaje de programación.

En este marco, un docente de la institución detalló en declaraciones a la prensa que la escuela ya había sufrido otro robo en mayo de 2023, cuando una de sus salas quedó dañada.

Tras esto, las autoridades realizaron la denuncia policial y esperan que la investigación permita identificar a los responsables y recuperar los elementos sustraídos.

Hasta el momento, no trascendieron resultados sobre el hecho.