Mediante un amplio despliegue fueron allanados dos predios rurales en Corrientes donde asistieron a 11 presuntas víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral en establecimientos de Felipe Yofre y paraje Pancho Cué, tras denuncias anónimas recibidas a través de la Línea 145.

Yofre





El primer procedimiento fue realizado por los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Paso de Los Libres” con el apoyo de la Sección Vial "Paso de los Libres", dependiente del Escuadrón 7 en la localidad de Felipe Yofre.



En ese lugar, los funcionarios asistieron a dos trabajadores mayores de edad que residían en condiciones de aislamiento geográfico y trato indigno, sin acceso a servicios básicos de higiene, alimentación adecuada ni remuneración acorde a sus tareas.

Alvear





En una segunda medida operativa, realizada ayer por la mañana en un predio situado en el paraje Pancho Cué con la colaboración de la Sección "Alvear" (dependiente del Escuadrón 57 “Santo Tomé”), el personal de la Fuerza detectó a otros nueve ciudadanos mayores de edad que desempeñaban extensas jornadas laborales bajo condiciones habitacionales precarias.



Ambos dispositivos contaron con la participación de equipos multidisciplinarios integrados por profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y representantes de la Secretaría de Empleo de Corrientes.



Por disposición del Juzgado Federal de Garantías de Paso de los Libres, las once presuntas víctimas recibieron asistencia y contención integral, mientras se secuestró documentación y elementos de interés para el avance de las actuaciones judiciales.



