Un camión que transportaba maíz en grano sufrió el reventón de una cubierta, despistó y terminó volcando sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 720, en inmediaciones de la localidad correntina de Desiderio Sosa.





El vehículo había salido de Posadas, Misiones, con destino a Uruguay y circulaba de norte a sur cuando ocurrió el accidente.





Afortunadamente, solo se registraron daños materiales, pero el vuelco provocó el corte total del tránsito en ese sector de la Ruta 14.



Se recomienda a los conductores extremar las precauciones y evitar circular por la zona hasta que se normalice el tránsito