En el marco de las tareas investigativas por el robo de caballos, efectivos de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica de Capital realizaron este martes dos allanamientos simultáneos con resultados positivos en la zona de asentamiento del Barrio Pirayuí.



Si bien los equinos no fueron localizados, se encontraron con motopartes, teléfonos móviles, y numerosos elementos, cuya legal procedencia no pudo justificar el dueño de casa.



En cumplimiento de la orden de la jueza de Garantías N º 1, Dra. Andrea Ibáñez, inspeccionaron dos inmuebles.



En el primer domicilio se incautaron nueve teléfonos celulares y diversos elementos sin acreditación de propiedad; mientras que en la segunda propiedad se secuestraron otros tres teléfonos celulares y objetos de similares características.



Ante los hallazgos y siguiendo las directivas del fiscal en turno, Dr. Ángel Eugenio Machado, se dispuso el secuestro preventivo de la totalidad de los 11 dispositivos móviles y demás bienes, iniciándose actuaciones judiciales de oficio por presunta receptación de bienes de dudosa procedencia.



Todo lo incautado quedó a disposición de la Justicia para determinar su origen y eventual restitución